Появилось видео интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал знаменитому французскому актеру Алену Делону в эфире телеканала TV5 Monde.

"Мы видим сейчас, чем кино отличается от жизни. Потому что даже в кино трагедия через полтора часа закончится. А в жизни ощущение, что она нескончаема. Восемь лет прошло, и еще полгода полномасштабной войны. Очень хотелось бы, чтобы это уже закончилось", - сказал, среди прочего, Зеленский.

"Вы ничего не сделали для этого. Это совершенно незаслуженно. Это хуже всего и добавляет большей боли, потому что вы совершенно невинны. И вас заставляют страдать", - отметил, в свою очередь, Делон.

Это первое публичное появление 86-летнего актера в эфире за год. Последние 10 лет артист находился не у дел.

Ранее актер уже выражал поддержку Украине в войне против России, пишут французские СМИ.

Другие знаменитости также поддержали Украину в войне против России. Так, известная певица Билли Айлиш поцеловала украинский флаг на концерте в Германии.

Голливудский актер Ричард Гир поддержал Украину и осудил вторжение РФ. "Это война со злом", сказал он.

Актер Бен Стиллер встретился с Зеленским и назвал его своим героем.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.