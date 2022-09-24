Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони дал большое интервью телеканалу Rai1, в котором обрисовал свое видение войны в Украине.

По его мнению, Путина подтолкнули к разработке "спецоперации" население страны, партия и министры.

"Российские войска должны были войти, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и потом уйти", - сказал Берлускони.

Но все пошло не так. Берлускони отмечает, что "русские встретили неожиданное и непредсказуемое сопротивление со стороны украинских войск, которых затем кормили всевозможным оружием".

Напомним, еще в июне Берлускони заявлял о невозможности немедленно прекратить войну в Украине, однако уже в августе он заявил, что хочет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

В апреле многолетний друг Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине. Напомним, тогда итальянского политика шокировали кадры из Бучи.

Берлускони и Путин много лет дружили, и еще прошлой осенью экс-премьер Италии называл президента РФ "единственным выдающимся лидером в мире".

Ранее Папа Римский раскритиковал Путина за войну в Украине.

Зато венгерский лидер Виктор Орбан продолжает дружить с Путиным, он пригласил президента РФ в Будапешт и одобрил его требование платить за газ в рублях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.