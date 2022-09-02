Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел собственный канал в приложении TikTok.

В первом ролике 85-летний Берлускони признался, что завидует молодежи и планирует обсуждать на своем канале проблемы, которые близки его партии и касаются молодых.

Берлускони добавил, что соцсетью пользуются более 5 миллионов итальянцев, из которых 60% моложе 30 лет. Кроме того, бывший премьер заявил, что в дальнейшем расскажет молодежи о пунктах политической программы своей партии перед выборами 25 сентября.

Три недели назад Берлускони заявил, что планирует баллотироваться в Сенат на предстоящих всеобщих выборах в сентябре.

Как мы писали, лидер ультраправой итальянской партии Джорджа Мелони находится на волне популярности и в следующем месяце может стать первой женщиной - премьер-министром Италии. Мелони критикует "бюрократов в Брюсселе" и "климатический фундаментализм". Она часто рассматривает правила Европейского Союза как нарушение суверенитета Италии.

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