Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы стать посредником для урегулирования военного конфликта в Украине.

Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Причем в эту компанию он приглашает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

"С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - цитирует слова Берлускони газета.

Бывший премьер Италии добавил, что пока не видит экономических потерь для Кремля от санкций. "Мне кажется, что он (Путин - Ред.) абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ", - сказал он.

Напомним, что Берлускони, считавшийся другом Путина, осудил "спецоперацию" России в Украине.

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