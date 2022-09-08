Берлускони заявил, что хочет стать посредником в переговорах между Украиной и Россией
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что хотел бы стать посредником для урегулирования военного конфликта в Украине.
Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Причем в эту компанию он приглашает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
"С Меркель я хотел бы попытаться стать посредниками, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", - цитирует слова Берлускони газета.
Бывший премьер Италии добавил, что пока не видит экономических потерь для Кремля от санкций. "Мне кажется, что он (Путин - Ред.) абсолютно способен противостоять санкциям и ограничению цены на газ", - сказал он.
Напомним, что Берлускони, считавшийся другом Путина, осудил "спецоперацию" России в Украине.
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