Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает послать на войну в Украине представителей силовых ведомств России: МЧС, Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной таможенной службы (ФТС), прокуратуры, Следственного комитета (СК).

Это, по словам Кадырова, "колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием". По его подсчетам, это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы.

"Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера Кадыров заявил, что мобилизации в Чечне не будет. Свою позицию он объяснил тем, что за время войны в Украине Чечня "перевыполнила план" по отправленным на войну людям. По его словам, участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч человек.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов в рамках объявленной сегодня частичной мобилизации.

При этом, как пишет Bloomberg, решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ, чтобы призвать 300 тысяч резервистов, вероятно, продлит войну, а не повлияет на ее исход.