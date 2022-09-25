В воскресенье, 25 сентября, Одессу снова атаковали беспилотники. Один из них был сбит украинскими силами ПВО.

Об атаке БПЛА на город сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По его словам, идёт спасательная операция.

В командовании "Юг" сообщили, что это были дроны-камикадзе. Зафиксировано три попадания по административному зданию в центре города, там идёт ликвидация пожара.

Один беспилотник был сбит.

Ранее местные паблики публиковали видео, на котором запечатлен полет, снижение и взрыв российского беспилотника в Одессе сегодня утром.

Напомним, 23 сентября Одессу начала атаковать вражеские беспилотники. Как сообщалось, российские войска нанесли удар по городу с помощью иранских БПЛА. Что известно об этих дронах мы рассказывали в отдельно материале.

Кроме того, публиковали видео интенсивной стрельбы из автоматического оружия в центре Одессы по дронам треугольной формы.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.