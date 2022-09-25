Российские войска могут запускать дроны, которые атакуют Одессу, не во все регионы из-за ограниченной дальности полета.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, если Россия может запустить ракеты на большие расстояния, с дронами все сложнее.

"Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех", - заявила Гуменюк.

Вместе с тем, мэр Одессы Геннадий Труханов в видеообращении заявил, что целью атаки дронов на город было админздание. По его словам, из-за взрывов в последствии удара БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также Труханов добавил, что соседние дома получили незначительные повреждения, затруднено движение общественного транспорта.

Тем временем, в одесских пабликах распространяется видео момента удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует российская армия под названием "Герань-2", а также их обломков.

Напомним, атака с помощью нескольких таких беспилотников была произведена сегодня утром. В командовании "Юг" сообщили, что это были дроны-камикадзе. Зафиксировано три попадания по административному зданию в центре Одессы. Один беспилотник был сбит.

Ранее в отдельном материале мы рассказывали, что известно о дронах, которые несколько дней подряд атакую Одессу.

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