В Минобороны КНДР заявили, что никогда не снабжали оружием или боеприпасами Россию и не планируют этого делать.

Заявление представителя ведомства приводит агентство Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

Речь идет о резолюции ООН, запрещающий распространение оружия из Пхеньяна.

Напомним, что недавно в Пентагоне подтвердили, что Россия закупает вооружения у КНДР. В РФ это назвали фейком.

Также британская разведка утверждает, что РФ все чаще закупает оружие у Ирана и КНДР из-за истощения своих запасов.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".