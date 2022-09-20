О сбитом российском самолете и дроне-камикадзе Shahed-136 сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ на Фейсбук.

Сообщается, что около 17:00 в Бериславском районе Херсонской области зенитно-ракетная Одесская бригада воздушного командования "Юг" сбила штурмовик Су-25.

А около 16:00 в Николаевской области ПВО воздушного командования "Юг" сбила дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские войска маркируют как "Герань-2".

Напомним, на днях стало известно, что иранские грузовые самолеты четыре раза за неделю прилетали в Москву.

Ранее появилась информация, что иранские военные дроны уже активно используются Россией на войне в Украине.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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