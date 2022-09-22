После призывов президента Владимира Зеленского лишить Россию права "вето" в ООН, а также предложений США и Германии реформировать Совет Безопасности, свою позицию высказал Китай.

Ее озвучил глава МИД Китая Ван И на встрече с коллегой из РФ Сергеем Лавровым, пишут российские СМИ.

По мнению КНР, "никто не может лишить Россию той важной роли, которую страна играет в ООН".

"Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - заявил Ван И.

Китай сам является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом "вето". И часто голосует там синхронно с Россией.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".