Китай выступил против лишения России ее "важной роли в ООН"
После призывов президента Владимира Зеленского лишить Россию права "вето" в ООН, а также предложений США и Германии реформировать Совет Безопасности, свою позицию высказал Китай.
Ее озвучил глава МИД Китая Ван И на встрече с коллегой из РФ Сергеем Лавровым, пишут российские СМИ.
По мнению КНР, "никто не может лишить Россию той важной роли, которую страна играет в ООН".
"Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - заявил Ван И.
Китай сам является постоянным членом Совета безопасности ООН с правом "вето". И часто голосует там синхронно с Россией.
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