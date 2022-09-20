Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16. Также он обвинил американцев в том, что они поставляют самолёты Греции (с которой у Турции напряженные отношения), а турецкой армии в них отказывает.

Об этом сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

"Господин Байден обещал мне решить этот вопрос (с F-16). Но если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе. Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция, стране, которая оказывает всяческую поддержку в НАТО, входящей в первую пятерку. В этом случае Турция должна позаботиться о себе сама", - заявил Эрдоган.

Ранее мы писали, что премьер Греции обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море.

Также сообщалось, что Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету.

Кроме того мы писали, что в Евросоюзе считают, что Эрдоган может пойти на досрочные выборы в Турции.