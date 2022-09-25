В Умань уже прибыли более 23 тысяч хасидов для празднования еврейского Нового года

Более 23 тысяч паломников уже прибыли в Умань Черкасской области на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников", - говорится в сообщении.

Напомним, еще в конце августа СБУ и Нацполиция рекомендовали хасидам воздержаться от визита в Украину на празднование еврейского Нового года – Рош-ха-Шана, хотя ранее СМИ писали, что в Кабмине рассматривали возможность запрета пересечения границы хасидам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

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