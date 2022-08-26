СБУ и Нацполиция рекомендует хасидам воздержаться от визита в Украину на празднование еврейского Нового года – Рош-ха-Шана, хотя ранее СМИ писали, что в Кабмине рассматривают возможность запрета пересечения границы хасидам.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Рекомендация принята совместно с израильскими спецслужбами, поскольку сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов со стороны России.

При этом особое внимание украинских силовиков сейчас сосредоточено на защите объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих.

"Для этого на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - говорится в заявлении СБУ.

Рош-ха-Шана празднуется с 25 по 27 сентября. Традиционно на празднование еврейского Нового года в Умань на паломничество к могиле Нахмана приезжают десятки тысяч хасидов. Его последователи уверены, что если встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым.

Напомним, что посольство Украины в Израиле еще в начале июля заявляло, что из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников на празднование Рош ха-Шана.

После этого СМИ писали, что власти Украины еще не выбрали окончательную форму реализации этого решения: силами МВД или запретом пересечения границы традиционным 30 тысячам паломников. Как видим, в итоге решили ограничиться просто рекомендацией.

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