Правительство Украины планирует запретить паломничество хасидов в Умани.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Кабмине.

По словам источников, причина – невозможность обеспечить безопасность из-за российских ракетных обстрелов. Но пока не выбрана окончательная форма реализации этого решения: силами МВД или запретом пересечения границы традиционным 30 тысячам паломников.

Тему безопасности в Умани поднимает и посольство Украины в Израиле.

"В Умани зафиксировано попадание российской ракеты, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре. Если бы такие нападения со стороны России произошли в месяце Тишрей, они могли бы повлечь, не дай Бог, много смертельных случаев среди евреев, посещающих Умань со всего мира", – заявил посол Евгений Корнийчук, сообщается на странице посольства в Facebook.

Напомним, сегодня, 8 августа, в районе Умани Черкасской области силы ПВО сбили ракету. Из-за падения ее обломков поврежден объект гражданской инфраструктуры. Двое людей ранены.

Ранее мы писали, что традиционно на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года) в Умань на паломничество к могиле Нахмана приезжают десятки тысяч хасидов. Его последователи уверены, что если встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым. В 2020 году из-за жестких ограничений по коронавирусу хасидов не пустили через границу, но в 2021 году в Умани снова были тысячи паломников.