В город Умань Черкасской области прибыли 11 сотрудников полиции Израиля для обеспечения вместе с коллегами из Украины соблюдение правопорядка в период празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года). Он отмечается с вечера понедельника, 6 сентября до вечера среды, 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко. Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - сообщили в полиции.

Гостям показали Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр. Кроме того, наши сотрудники полиции показали коллегам районы паломничества хасидов.

Как сообщала "Страна", в Умани водолазы спасателей почистили водоем, где хасиды проводят ритуальное омовение.

Напомним, что на празднование еврейского Нового года в Умань прибыли уже 20 тысяч паломников-хасидов.