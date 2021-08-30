Украинские пограничники ожидают прибытия в Украину еще более 20 тысяч хасидов, которые едут в Умань на празднование Рош-ха-Шана (еврейский новый год). В этом году он выпадает на 6-8 сентября. Как сообщили в МВД, уже завершены подготовительные мероприятия дополнительных сил погранслужбы для встречи десятков тысяч паломников-хасидов.

"Часть паломников-хасидов будет следовать через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны". По предварительным данным пограничники ожидают прибытия более 20 000 паломников", - говорится в сообщении.

Для обеспечения пропускных операций привлекают дополнительный персонал, который прошел подготовку по повышению уровня знаний организации пограничного контроля и пропускных операций.

"С помощью технических средств пограничного контроля военнослужащие подробно изучали паспорта гражданина Израиля, виды подделок и законодательную базу по вопросам пропускных операций", - говорится в сообщении.

Напомним, поданным на 19 августа, в Украину уже прибыли 5000 хасидов. Паломников обязали придерживаться карантинных ограничений.

Также мы сообщали, что в Умани ожидающие Новый год хасиды подрались между собой. Зачинщику драки запретили въезд в Украину.