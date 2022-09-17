Полиция Одесской области раскрыла схему перемещения военнообязанных мужчин через границу в Молдову. Сообщается, что услуга стоила 4500 долларов.

Об этом пишет пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Организовал эту деятельность 26-летний житель области, он же привлек к ней сообщников, в том числе и гражданина другой страны. В качестве перевалочной базы использовался гараж. Там организаторы собирали желающих пересечь границу и проводили предварительный инструктаж. После этого один из исполнителей перевозил лиц мимо официальных пунктов пропуска на территорию Республики Молдова.

15 сентября руководитель группы и два его сообщника были задержаны при попытке перевезти четырех "клиентов" через государственную границу.

"По местам жительства, в транспортных средствах и в гаражном помещении, где собирали мужчин, полицейские изъяли автомобили, пистолет и ружье с патронами к ним, а также 5850 долларов США и более 60 000 гривен", - сообщает полиция.

Ранее мы также писали о том, как в Киевской области правоохранители разоблачили коррупционную схему за помощь в выезде военнообязанных за границу. Были задержаны начальник военной райадминистрации региона и его советник.

Помимо этого, "Страна" писала, что с начала войны мужчины предложили пограничникам почти 4 млн грн взяток за выезд из Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.

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