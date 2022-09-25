Советник ОП Алексей Арестович, который допустил, что всех украинских студентов призовут в армию, заявил, что в мобилизационном резерве Украины находится более пяти миллионов человек.

Об этом сказал Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек", - заявил он.

По его словам, Запад поможет их вооружить.

Эти заявления Арестович сделал, комментируя российскую мобилизацию.

"То есть, исходя из его слов, ответом на мобилизацию в РФ может стать увеличение масштаба мобилизации в Украине", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, вчера Арестович допустил, что всех украинских студентов призовут в армию. Он заявил, что "пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие".

"Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде?", - заявил он.

Ранее мы показывали видео, как россияне идут на мобилизацию.

Кроме того, сообщали, что о проблемах мобилизации в РФ.

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