Советник ОП Алексей Арестович допустил, что всех украинских студентов призовут в армию.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свои личные проблемы c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?", - сказал Арестович в эфире у Марка Фейгина.

Отметим, что в России сегодня освободили российских студентов от призыва по мобилизации.

Ранее "Страна" разбиралась, почему студентам иностранных вузов перекрыли кордон и как им дальше учиться. С 14 сентября выезды студентов поставили на стоп. Несмотря на то что студенты предъявляли требуемый пакет документов (справку из вуза о зачислении и оплате, "открепление" из военкомата и др.), на границе их разворачивали. Тогда пограничники ссылались на некое "внутреннее распоряжение".

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.