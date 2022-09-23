Студенты иностранных ВУЗов, которых не выпускают из Украины на пункте пропуска "Шегини" записали видеообращение к Зеленскому.

Соответствующее видео появилось в соцсетях и каналах СМИ.

"Обращаемся к вам с просьбой урегулировать вопрос выезда студентов в зарубежные вузы на обучение", - заявляют они на видео.

Напомним, студенты находятся у пункта пропуска уже неделю. Это второе их публичное видеообращение с границы.

С 14 сентября выезд студентов из страны полностью закрыт.

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