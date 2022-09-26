Генштаб ВСУ обнародовал оперативную сводку о российском вторжении по состоянию на 06.00.

Собрали главное из нее:

1. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. За минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов.

2. От обстрелов РФ пострадали более 40 населенных пунктов. Среди них Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

3. В РФ продолжается частичная мобилизация. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться в военкоматы. Личный состав, прибывающий в сборные пункты в Белгородской области, объявляет список вещей, которые необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда. В оккупированном РФ городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

4. В то же время противник пытается реализовать незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины. В Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". Такие же меры предпринимают и в населенных пунктах Луганской области.



5. За прошедшие сутки авиация украинских Сил обороны нанесла 33 удара. Украинские ПВО уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.



Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.