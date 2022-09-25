В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 сентября. Сообщается, что украинские войска отражают атаки на Донбассе, а Россия проводит мобилизацию в оккупированном Севастополе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение суток отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка. Отдельно выделяется тема беспилотников. Отмечено, что в целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов противник совершил до 60 вылетов БпЛА.\ Затронута тема мобилизации. Рассказывается, что в Севастополе мужчинам призывного возраста уже вручено около тысячи повесток. Мобилизованный личный состав уверяют, что служба будет проходить на территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

Ранее мы писали, что, по словам Владимира Зеленского, потери России в пять раз превышают украинские, составляющие 50 бойцов в день.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.