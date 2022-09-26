В понедельник, 26 сентября, в т.н "ДНР" и "ЛНР" заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Об этом сообщили их "центризбиркомы".

Явка, по их словам, составила 76,09 % в "ЛНР" и 77,12% в "ДНР" при необходимых 50%.

По данным "властей" захваченных районов Запорожской области, там явка на "референдум" составила 51,55%, а в Херсонской области - 48,91%.

При этом организованное россиянами голосование продолжается. Последний его день будет завтра, 27 сентября.

Напомним, что Украина, США и многие страны заявили о непризнании "референдумов".

Также сообщалось, что в Запорожской области ускорили "референдум", по данным Генштаба ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.