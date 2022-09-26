Служба безопасности Украины сообщила о подозрении организаторам "референдумов" в "ЛДНР".

Об этом 26 сентября сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, подозрения объявлены:

Владимиру Высоцкому, "председателю центральной избирательной комиссии "ДНР";

Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии "ЛНР";

Александру Кофману – "главе общественной палаты "ДНР";

Марине Филипповой – "советнице председателя "ЛНР".

Им инкриминируют ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Тем временем в понедельник, 26 сентября, в т.н "ДНР" и "ЛНР" заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися. Явка, по их словам, составила 76,09 % в "ЛНР" и 77,12% в "ДНР" при необходимых 50%.

Напомним, что Украина, США и ряд других стран заявили о непризнании "референдумов".

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