Президент Украины записал традиционное вечернее видеообращение к гражданам. Фото: скриншот из видео

Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение 27 сентября.

Основные тезисы из обращения президента:

  1. Сообщил "без деталей", что ВСУ продвигаются вперед.
  2. Рассказал о заседании Совбеза ООН, на котором выступил в режиме онлайн. Повторил свой тезис, что после признания РФ "референдумов" на захваченных территориях ему будет не о чем говорить с Путиным.
  3. Высказал мнение, что Россия хочет сорвать "зерновую сделку", что может поставить страны Африки на грань продовольственного кризиса.
  4. Сообщил о своем разговоре с генсеком НАТО о ситуации на передовой и поддержке ВСУ.
  5. Рассказал о визите французского министра по делам Европы в Киев.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины. 

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