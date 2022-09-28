О выступлении в ООН, попытках России сорвать "зерновую сделку" и успехах ВСУ. Видеообращение Зеленского
Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение 27 сентября.
Основные тезисы из обращения президента:
- Сообщил "без деталей", что ВСУ продвигаются вперед.
- Рассказал о заседании Совбеза ООН, на котором выступил в режиме онлайн. Повторил свой тезис, что после признания РФ "референдумов" на захваченных территориях ему будет не о чем говорить с Путиным.
- Высказал мнение, что Россия хочет сорвать "зерновую сделку", что может поставить страны Африки на грань продовольственного кризиса.
- Сообщил о своем разговоре с генсеком НАТО о ситуации на передовой и поддержке ВСУ.
- Рассказал о визите французского министра по делам Европы в Киев.
Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.