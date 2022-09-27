Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что страны НАТО "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте".

Об этом сообщают российские СМИ.

"Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины", - заявил Песков.

Напомним, зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Запад не станет ввязываться в конфликт из-за Украины, "ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее".

Он также заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо", и что Россия сделает все, "чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей".

Согласно военной доктрине России, опубликованной на сайте Кремля, Российская Федерация "оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Тем временем в России встревожены из-за государственного тендера на закупку крупной партии препарата от радиоактивного заражения.

Также напомним, что в Кремле подтвердили, что Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам с Украиной на новых условиях.

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