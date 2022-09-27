Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО "проглотят использование любого оружия в текущем конфликте".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев уверен, что Запад не станет ввязываться в конфликт из-за Украины, "ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее".

Он также заявил, что "Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо", и что Россия сделает все, "чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей".

Ранее в США заявили, что не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

При этом президент Владимир Зеленский уже заявил, что верит в угрозы Владимира Путина о ядерном ударе.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.