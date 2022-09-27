В российских телеграм-каналах ажиотаж из-за того, что на сайте госзакупок РФ появился тендер на закупку йодида калия на пять миллионов рублей.

Йодид калия применяется в качестве первой помощи при радиоактивном заражении.

При этом в некоторых публикациях уточняется, что закупки этого препарата в РФ традиционно происходят в сентябре. То есть и данный тендер может носить плановый характер.

Напомним, недавно в Польше руководство школ предупредили о необходимости пополнения запасов йодида калия.

Также СМИ сообщали, что Евросоюз передаст Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от радиации.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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