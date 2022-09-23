В Польше допускают вероятность аварий с радиоактивными выбросами в ходе войны в Украине. Фото: chernobylzone.com.ua

Руководства польских школ предупредили о необходимости раздавать детям таблетки йодида калия "в связи с эскалацией в Украине".

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на информацию Национальной ассоциации работников образования.

Такие сигналы поступают, среди прочего, из Варшавы.

Там столичный городской совет сообщил, что "ведется подготовка к раздаче таблеток, содержащих йодид калия, в случае радиационной чрезвычайной ситуации".

Тем не менее, там заявляют, что "риск возникновения радиационной аварии минимален".

"Распространение йодистого калия связано с боевыми действиями в районе Запорожской АЭС", - пишет Rzeczpospolita.

Йодид калия применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.

Издание Rzeczpospolita пишет о том, что руководства польских школ предупредили о необходимости раздавать детям таблетки йодида калия

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