Руководства польских школ предупредили о необходимости раздавать детям таблетки йодида калия "в связи с эскалацией в Украине".

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на информацию Национальной ассоциации работников образования.

Такие сигналы поступают, среди прочего, из Варшавы.

Там столичный городской совет сообщил, что "ведется подготовка к раздаче таблеток, содержащих йодид калия, в случае радиационной чрезвычайной ситуации".

Тем не менее, там заявляют, что "риск возникновения радиационной аварии минимален".

"Распространение йодистого калия связано с боевыми действиями в районе Запорожской АЭС", - пишет Rzeczpospolita.

Йодид калия применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если Россия совершит ядерный удар по территории Украины, это спровоцирует ответ стран Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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