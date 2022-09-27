Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также он заявил, что "меняются ситуация и условия" переговоров.

"При этом принцип целей "военной операции" сохраняется", - заявил Песков.

Он также заявил, что "Россия сохраняет готовность к переговорам, но Украина полностью ушла из переговорного процесса".

Ранее глава МИД Турции заявил, что Путин на переговорах с Эрдоганом "заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях".

Также сообщалось, что Эрдоган собирается провести переговоры с Зеленским и Путиным, чтобы добиться проведения их встречи.

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