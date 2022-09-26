Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не идет никаких закулисных переговоров об урегулировании военного конфликта в Украине.

Об этом дипломат сказал в интервью телеканалу CBS.



"Нет никаких переговоров, потому что Россия не демонстрирует в текущий момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях. Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс", - сказал Блинкен.



Между тем Россия возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на Украину, которая, по словам Москвы, публично отказывается от переговоров.

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