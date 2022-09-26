Турция выступает за организацию встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Эрдоган указал, что Турция продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, достигнув значительных успехов в дипломатической сфере.

Это проявилось также в соглашении по "зерновому коридору" и договоренности по обмену пленными, сказал политик.

"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины и скорейшее прекращение войны", - подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что по "зерновому коридору" до сегодняшнего дня экспортировано уже более 5 млн тонн агропродукции.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что президент РФ Владимир Путин на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом "заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях".

При этом недавно Эрдоган заявил, что возвращение захваченных РФ территорий Украине облегчит переговорный процесс. Эрдоган намекнул, что на переговоры сейчас не настроена Украина. С другой стороны, президент Турции отмечает, что Россия не хочет делать территориальных уступок.

Тем временем война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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