Госдума РФ перенесет "региональную неделю" (период, когда депутаты работают в регионах) на более поздний срок, чтобы принять необходимые решения по итогам "референдумов".

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут российские СМИ.

Он добавил, что депутатам Госдумы необходимо работать в Москве на этой неделе.

В частности, 3 и 4 октября предлагается провести пленарные заседания Госдумы.

Ранее российские СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин объявит об аннексии украинских территорий в последний день сентября. По данным журналистов, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

То есть депутатов и сенаторов соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях, затем должно быть подписание "договора" о "присоединении" этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

В Совете Федерации РФ уже заявили, что могут рассмотреть "вхождение" украинских территорий в состав России 4 октября.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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