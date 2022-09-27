Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября Совфед может рассмотреть вхождение т.н. "ДНР", "ЛНР" и оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав РФ при положительном исходе "референдумов".

Об этом пишут российские СМИ.

Между тем, "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что намерен поехать в Москву "сегодня-завтра" и уже подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять "ЛНР" в состав России.

При этом о том, что решение об аннексии украинских территорий может быть окончательно утверждено 29-30 сентября, сообщали ранее и российские СМИ.

Тем временем в "ЛДНР" заявили, что "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ уже набрали необходимую явку.

"Страна" разбиралась, что будет после "референдумов". Ядерный ультиматум, объявление войны или "хитрое" перемирие?

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.