В Совете Федерации РФ на следующей неделе могут рассмотреть "вхождение" украинских территорий в состав России
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что 4 октября Совфед может рассмотреть вхождение т.н. "ДНР", "ЛНР" и оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав РФ при положительном исходе "референдумов".
Об этом пишут российские СМИ.
Между тем, "глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что намерен поехать в Москву "сегодня-завтра" и уже подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять "ЛНР" в состав России.
При этом о том, что решение об аннексии украинских территорий может быть окончательно утверждено 29-30 сентября, сообщали ранее и российские СМИ.
Тем временем в "ЛДНР" заявили, что "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ уже набрали необходимую явку.
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