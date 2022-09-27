США готовы устроить России "серьезные экономические издержки", если они продолжат аннексию украинских территорий.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, сообщает CNN.

Штаты "никогда не признают" аннексированную Россией территорию "чем-либо, кроме части Украины", сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что "фиктивный референдум" является "вопиющим нарушением международного права".

"Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказала Жан-Пьер.

"Что касается того, что мы делаем, мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы наблюдаем в настоящее время, если они будут продвигаться к аннексии", - подытожила она.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает "Донецкую" и "Луганскую народные республики" ("ДНР" и "ЛНР"), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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