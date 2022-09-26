Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает "Донецкую" и "Луганскую народные республики" ("ДНР" и "ЛНР"), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Эти регионы никогда не будут признаны российскими. У украинцев есть все права вернуть их", - сказал дипломат.

После начала "референдумов" президент США Джо Байден также исключил признание их результатов и пообещал подвергнуть Россию новым санкциям. По его словам, Соединенные Штаты никогда не сочтут правомерным присоединение к России украинских территорий.

"Российские "референдумы" - это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций", - заявил Байден.

В России реакцию Вашингтона назвали предсказуемой и обратили внимание на то, что у США нет монополии на истолкование международного права, а также напомнили о регулярно предпринимаемых этой страной интервенциях.

"Многое уже сказано и о правовой основе проведения референдумов, и о непоследовательности реакции Запада, в том числе на примере того же косовского прецедента", - сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее в Казахстане заявили, что не признают результаты "референдумов" на захваченных территориях юга и востока Украины.

Глава МИД Сербии Никола Селакович тоже говорил, что Белград не признает результаты "референдумов" о вхождении в состав России "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.