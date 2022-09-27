В "ДНР" последними подсчитали "бюллетени" на "референдуме" по присоединению к России.

Итог, как утверждается, получился самый высокий из всех четырех регионов – 99,23%.

Об этом пишут российские издания.

Отметим, в "ЛНР" было 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%.

Напомним, Зеленский на Совбезе ООН призвал к полной изоляции России в ответ на "референдумы".

Также мы писали, что в ООН заявили о неправомочности "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.