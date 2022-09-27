В "ЛНР" вечером во вторник, 27 сентября, заявили, что завершили подсчет "бюллетеней" на "референдуме". Утверждается, что результат – 98,42% за присоединение к России.

Об этом пишут российские издания.

"Глава ЛНР" Леонид Пасечник тут же заявил, что уже завтра подготовит документ с просьбой к Владимиру Путину принять "ЛНР" в состав РФ.

Ранее об окончании подсчета заявили назначенные РФ "власти" Запорожской и Херсонской областей. В Донецке сообщают, что подсчитали 56% "бюллетеней".

Напомним, в ООН заявили о неправомочности "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на Совбезе ООН призвал к полной изоляции России в ответ на "референдумы".

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.