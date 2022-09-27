В ООН заявили, что "референдумы" на оккупированных украинских территориях не могут рассматриваться как правомочные.

Об этом сказала первый замгенсекретаря ООН Амина Дж. Мохаммед на заседании Совета Безопасности, которое началось в Нью-Йорке вечером во вторник, 27 сентября.

"Мы видим так называемые "референдумы", которые проводятся в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Де-факто "власти" с солдатами ходят по квартирам с ящиком для голосования. Это происходит в условиях открытого вооруженного конфликта в тех местах, которые РФ контролирует. Они не отображают народную волю. Такие односторонние действия, которые имеют за цель создать иллюзию легитимности, прикрывают попытку одного государства захватить территорию другого государства", - сказала она.

Напомним, ранее Зеленский заявил главе МИД Франции, что Украина ждет четких санкций от ЕС после псевдореферендумов РФ.

Также мы писали о том, что Белый дом грозит России новыми санкциями за "референдумы" и аннексию.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.