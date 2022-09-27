Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что итоги "референдумов" на захваченных украинских территориях "очевидны".

Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Добро пожаловать домой, в Россию", – написал он.

Тем временем назначенные РФ власти Запорожской и Херсонской областей заявили о завершении подсчетов "бюллетеней".

По Херсонской области сообщают о 87,05%, проголосовавших за присоединение к России. По Запорожской – о 93,11%.

Окончательных данных из Донецка и Луганска еще нет.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что Запад "проглотит" использование Россией любого оружия в Украине.

Также мы писали, что по данным российского оппозиционного издания "Медуза", президент РФ Путин обеспокоен пьянством в высшем руководстве РФ, которое злоупотребляет из-за войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.