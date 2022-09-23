Зарплаты Владимира Путина, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева с 1 октября повышаются на 4%.

Соответствующий указ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

Согласно указу, подписанному президентом РФ, его денежное вознаграждение, а также зарплаты премьер-министра и замсекретаря Совбеза индексируются в 1,04 раза.

Другими указами на столько же увеличиваются зарплаты генпрокурора, главы Следственного комитета, судей и дипломатов.

Зарплаты чиновников повышаются ежегодно на величину инфляции.

Ранее мы писали, что в РФ озвучили размер зарплаты, которую будут получать мобилизованные россияне.

Также "Страна" рассказывала, что российский рынок акций упал на 5% в первый день "референдумов".

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Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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