В России резко вырос спрос на наличные после объявления мобилизации. Всего за сутки спрос на наличные деньги увеличился в 9 раз. Об этом пишет VPost со ссылкой на статистику Центробанка.

За день сумма наличных денег в обращении выросла на 132,4 млрд рублей - последний раз скачки такого размера были в конце марта. В понедельник и вторник объем наличных в обращении сокращался, а в среду вырос на 14,2 млрд руб.

Эксперты называют такой порядок вещей - реакцией на новость о частичной мобилизации.

"Одни снимали деньги чтобы уехать, другие – просто, на всякий случай. Но до пика, зафиксированного после начала "спецоперации", пока далеко. 24 февраля наличные в обращении выросли, на 111 млрд руб., а на следующий день – на рекордные 1,41 трлн руб", - пишет VPost.

Ранее "Страна" писала, что после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ российский рынок акций обвалился на 8%, такой же обвал акций происходил на российских биржах на фоне новостей о "референдумах".

Напомним, военный комиссар Москвы подписал приказ о частичной мобилизации жителей столицы России.

В РФ, тем временем, огромные толпы мужчин покидают страну после объявленной мобилизации.

Как писала "Страна", в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.