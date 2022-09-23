Российский рынок акций в первый день "референдума" падает более чем на 5%.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные бирж.

Напомним, рынок акций в РФ также реагировал падением на новость о "референдуме", а днем ранее - на заявление Владимира Путина о частичной мобилизации.

При этом рубль, наоборот, укрепляется. Евро - 54,9, доллар - 56,7.

Ранее мы писали, что в России в 9 раз вырос спрос на наличные после объявления мобилизации. За день сумма наличных денег в обращении выросла на 132,4 млрд рублей - последний раз скачки такого размера были в конце марта. В понедельник и во вторник объем наличных в обращении сокращался, а в среду вырос на 14,2 млрд рублей.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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