Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, что будет, если после "присоединения" к РФ захваченных украинских территорий Украина продолжит за них воевать.

Об этом пишут российские СМИ.

Песков заявил, что "в случае присоединения в их отношении (в отношении захваченных территорий Украины - Ред.) будет действовать Конституция РФ".

Напомним, также в Кремле пообещали оперативную реакцию руководства РФ при "положительном решении" на "референдумах" в Украине.

Как писала "Страна", предварительные итоги "референдумов" собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума".

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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