ЕС осуждает проведение незаконных "референдумов" и их сфальсифицированные результаты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека. Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять российскому вторжению", - написал он в Twitter.

Ранее в ООН заявили о неправомочности "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".