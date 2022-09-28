"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что после "референдума", "ДНР" в составе РФ перейдет к новой фазе ведения боевых действий".

Об этом пишут российские СМИ.

Пушилин заявил о планах захвата "всей территории "ДНР" в ее конституционных границах", то есть, о намерении вытеснить ВСУ на административные границы Донецкой области.

Напомним, Пушилин сегодня отправился в Москву "для завершения юридической части вхождения" "ДНР" в РФ.

Как писала "Страна", госсекретарь США заявил, что мир никогда не признает "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".