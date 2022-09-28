Процедура принятия захваченных украинских территорий в состав РФ пройдёт на следующей неделе. Заседание Госдумы по этому вопросу будет 3 октября, а Совет Федерации проголосует 4 октября.

Об этом уже заявили спикеры обеих палат - Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

После Совета Федерации решение утвердит президент РФ Владимир Путин.

Телеграм-канал "Политика Страны" напоминает, что ранее в российских СМИ писали, что все голосования по аннексии территорий пройдут уже на этой неделе.

Но, по какой-то причине, в Москве решили отложить процедуру на следующую неделю.

"С чем это связано - пока непонятно. Не исключено, что РФ готовит к этим датам ещё некие действия, для которых нужно время на подготовку", - комментирует ситуацию телеграм-канал.

Отметим, что в ООН заявили о неправомочности "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

А президент Владимир Зеленский заявил о намерениях Украины освобождать оккупированные территории и после российских "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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