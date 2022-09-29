Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 28 сентября, что планирует в четверг обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы урегулирования украинского кризиса.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Türk.

"Рассчитываю в четверг, если получится, обсудить с уважаемым господином Путиным проблему урегулирования украинского кризиса. Я не настроен пессимистично. В то же время было бы наивным сразу получить позитивный итог. Референдумы, проведенные в четырех городах Украины, создают проблемы, и все можно было бы решить дипломатическим путем. Аналогичная ситуация возникла в 2014 году на примере Крыма, тогда у нас ничего не получилось", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент назвал катастрофой возможность применения в Украине ядерного оружия.

"Цена использования в конфликте ядерного оружия будет равна катастрофе. Об этом не стоит не только говорить, но и думать. Необходимо использовать по максимуму дипломатические средства, чтобы не доводить конфликт до такого развития событий", - подчеркнул турецкий президент.

28 сентября Эрдоган поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меджу тем в Кремле подтвердили, что Путин заявил Эрдогану о готовности к переговорам с Украиной на новых условиях.