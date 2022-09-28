В сентябре на фоне объявления в России частичной мобилизации снизился уровень одобрения основных институтов российской власти. Также уменьшилась уверенность в том, что дела в стране идут в правильном направлении.

Такие результаты показал опрос "Левада-центра".

В конце сентября, по сравнению с августом, снизилась доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Если в августе таких было 67%, то в этом месяце - 60%. 27% опрошенных полагают, что страна движется по неверному пути (в августе таких было 24%).

Положительная оценка деятельности Владимира Путина на посту президента снизилась на 6 процентных пунктов. Если на протяжении последних трех месяцев его работу одобряли 83% респондентов, то в сентябре - 77%. Пятая часть (21%) не одобряет его работу.

Уровень одобрения деятельности нижней палаты парламента продолжает снижаться с июля: одобрение высказывали 60% респондентов в июле, 57% в августе, 54% в сентябре.

Оценки деятельности глав регионов практически не изменилась: 67% одобряют (в августе таких было 69%), 28% не одобряют их работу (в августе - 26%).

По сравнению с июнем электоральные рейтинги парламентских партий практически не изменились. Среди всех опрошенных уровень поддержки КПРФ составил 11%, ЛДПР - 9%, партии "Новые люди" - 3%. Исключением стала "Единая Россия": если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, её были бы готовы поддержать 36% (в июне - 38%) респондентов.

Опрос проводился 22-28 сентября, после объявления мобилизации.

Мобилизация вызвала протесты во многих регионах РФ.

Между тем в Госдуме 26 сентября заявили, что объявленная Путиным в России мобилизация скоро завершится.