Член комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Виктор Соболев заявляет, что мобилизация скоро завершится.

Об этом сообщают российские СМИ.

Соболев считает, что скоро все регионы объявят "об успешном завершении данных мероприятий".

По его словам, после этапа мобилизации начнется обучение тех, кого призвали, в зависимости от специализации это займет от 20 до 30 дней.

Ранее мы рассказывали, как в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин.

Также мы писали о том, что в Дагестане продолжаются митинги против мобилизации, акция протеста переросла в драку.

Напомним, война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.